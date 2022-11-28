"Чувствуют освобождение": оккупанты вывезли из Новой Каховки всех коллаборантов

Предатели уехали из Новой Каховки, потому что чувствуют быстрое освобождение города.

Российские оккупанты вывезли из Новой Каховки на Херсонщине всех активных коллаборантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию местного подполья.

Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и о тех, кто участвовал в совместных с россиянами рейдах против местного населения, запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству.

"Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его освобождение – это дело времени", – говорится в сообщении.

В то же время, Центр национального сопротивления призывает местных жителей покинуть город к моменту его деоккупации Вооруженными силами Украины.

Напомним, оккупационная "администрация" в Новой Каховке призвала "государственные и муниципальные" учреждения передислоцироваться в безопасные места.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что на левом берегу Днепра могут продолжаться ожесточенные бои, поскольку оккупанты дальше отходить не намерены.

Новая Каховка снова не уснет - в городе мощно взрывается склад оружия рашистов

Читайте также: