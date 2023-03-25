Чувствуют потерю позиций: РФ активизировала авиацию на Левобережье – ОК "Південь"

В настоящее время на южном направлении обстановка существенных изменений не претерпела.

На временно оккупированных территориях левобережья Украины российские захватчики стали ощущать потерю позиций – противник активизировал свою авиацию.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь".

"Враг продолжает давление на местное население деоккупированного правобережья Херсона. Чувствуя потерю позиций на Левобережье, противник активизировал авиацию", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что вчера, 24 марта, двумя истребителями Су-35 оккупанты атаковали Бериславский район управляемыми авиационными бомбами.

Напомним, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что уже сейчас есть признаки подготовки оккупантов к "жесту доброй воли" в Херсонской области.

Гуменюк также отметила, что ВСУ продолжат наносить удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму.

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