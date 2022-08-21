"Чувствуют себя "вторым сортом": в СНБО объяснили, почему "мобилизованные" в ОРДЛО отказываются воевать друг за друга

"Мобилизационный резерв" "ЛНР" отказывается воевать на территории соседнего квазиобразования — "ДНР".
"Мобилизированные" в ОРДЛО отказываются воевать друг за друга против Украины.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Во-первых, существует условный раздел на "донецких" и "луганских", где последние считают свой "военный долг" уже исполненным.
"По их мнению, Донецкую область должны освобождать сами же "донецкие". С аналогичной мотивацией боевики ОРДО устроили бунт и отказались воевать за так называемую ЛНР", — отмечает СНБО.
Во-вторых, добровольцы с обеих сторон чувствуют, что они для России, которая и отправляет их на войну уже далеко за пределы своих областей, – "второй сорт".
"Россияне используют их как "пушечное мясо" для раскрытия украинских позиций и обеспечения продвижения ВС РФ. На передовой за их спиной в роли заградительного отряда стоят российские штурмовики. Но в отличие от российского контрактника, за смерть мобилизованного в ОРДЛО выплачивают копейки. Поэтому попытки РФ компенсировать потери путем "тихой мобилизации" в ОРДЛО получат все более решительное сопротивление", – рассказали в СНБО.
Напомним, мариупольцам открыто предлагают вступить в "вооруженные силы "ДНР".
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