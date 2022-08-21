"Чувствуют себя "вторым сортом": в СНБО объяснили, почему "мобилизованные" в ОРДЛО отказываются воевать друг за друга

"Мобилизированные" в ОРДЛО отказываются воевать друг за друга против Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Во-первых, существует условный раздел на "донецких" и "луганских", где последние считают свой "военный долг" уже исполненным.

"По их мнению, Донецкую область должны освобождать сами же "донецкие". С аналогичной мотивацией боевики ОРДО устроили бунт и отказались воевать за так называемую ЛНР", — отмечает СНБО.

Во-вторых, добровольцы с обеих сторон чувствуют, что они для России, которая и отправляет их на войну уже далеко за пределы своих областей, – "второй сорт".

"Россияне используют их как "пушечное мясо" для раскрытия украинских позиций и обеспечения продвижения ВС РФ. На передовой за их спиной в роли заградительного отряда стоят российские штурмовики. Но в отличие от российского контрактника, за смерть мобилизованного в ОРДЛО выплачивают копейки. Поэтому попытки РФ компенсировать потери путем "тихой мобилизации" в ОРДЛО получат все более решительное сопротивление", – рассказали в СНБО.

Напомним, мариупольцам открыто предлагают вступить в "вооруженные силы "ДНР".

Читайте также: