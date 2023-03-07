ЧВК "Вагнер" набирает бывших пациентов с психическими расстройствами – СМИ

Теперь для поступления на службу к "вагнеровцам" не нужны справки от психиатра и нарколога.

В России в состав боевиков " Вагнер " набирают бывших пациентов психдиспансеров. При записи в ЧВК у мужчин не требуют никаких справок, серьезного медицинского обследования не проводят.

Об этом пишет The Moscow Times.

По данным журналистов, объявления о том, что теперь для поступления на службу в "Вагнер" не нужны справки от психиатра и нарколога, а также флюорография, разместили в одной из групп ЧВК в соцсетях. Информацию о готовности брать на службу людей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере, подтвердили рекрутеры ЧВК.

Так, один из журналистов, под видом желающего записаться в ЧВК, заявил рекрутерам, что проходил лечение от нервного срыва, ему прислали формальную инструкцию с требованиями к новобранцам и предложили самостоятельно себя по ней оценить.



"С инструкцией ознакомимся, если все нормально, ждем тебя", — сообщил рекрутер ЧВК.

Хотя в инструкции сказано, что в частную военную компанию не берут людей, которые "заболевают тяжелыми заболеваниями, препятствуют выполнению задач, и страдают наркоманией, а также переболели гепатитом В, С". Однако никаких справок не требуют, по прибытии на место, как следует из той же инструкции, серьезного медицинского обследования не проводится: берут только экспресс-анализ крови и анализ мочи на наркотики.

Рекрутеры ЧВК "Вагнер" объясняют резкое снижение требований к поступающим на службу — "чтобы убрать излишнюю бюрократию".

Напомним, аналитики американского Института изучения войны считают, что Россия может потерять значительную часть элитных подразделений ЧВК "Вагнер" в битве за Бахмут, врагу не удастся оцепить город без значительных потерь со своей стороны.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал заявление о проблемах под Бахмутом. По его словам, ВСУ сформировали группировку для блокирования его наемников на Бахмутском направлении.

Пригожин также заявил, что в случае отступления его наемников от Бахмута – фронт посыплется к российским границам.

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