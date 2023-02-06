ЧВК "Вагнер" по второму кругу вербует зеков, но желающих в десятки раз меньше – росСМИ

Теперь уже колонии обезжают обычные вербовщики, а не сам владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин.

Вербовщики ЧВК "Вагнер" по второму кругу приезжают в российские колонии, откуда уже забирали заключенных на войну в Украину.

Об этом сообщает российское издание "Медиазона".

По информации издания, теперь вербовка происходть не так торжественно: вся колония больше не выстраивается на плацу, а сам владелец "Вагнер" Евгений Пригожин больше не прилетает на вертолете.

Заключенные перестали верить обещаниям "вагнеровцев" и поняли, что попасть на войну в Укрину – это способ не выйти на волю, а погибнуть.

"Последний раз [в конце прошлого года] связывался человек, который находится под Бахмутом. Он сказал, что жалеет, что поехал туда. Говорил, что 20% живые из тех, которые отсюда уехали", – говорит заключенный одной из колоний на Урале.

По информации "Медиазоны", если летом и осенью из одной колонии ехать на войну вызывалась несколько сотен заключенных, то теперь – едва несколько десятков.

Сами же "вагнеровцы" не стесняясь рассказывают, что тех, кто жаловался на слабое здоровье и отказывался работать "приходится устранять" и предупреждают, что за дезертирство или сдачу в плен зеков казнят, как убитого кувалдой Евгения Нужина.

"Если кто сдастся в плен, то его выменяют на 15 пленных украинцев, на 20, сколько будет нужно, и перед строем его показательно расстреляют. Ну, вы же слышали наверняка про это. И да, мы заказали к новому году чехлы для кувалд", – пересказывал слова наемника один из заключенных.

Что известно о ЧВК "Вагнер" на фронте

Ранее сообщалось, что экс-командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев избежал преследования российских пограничников и скрылся в Норвегии. Там он попросил политическое убежище и рассказал, что боится экстрадиции как в Россию, так и в Украину.

Именно беглец Андрей Медведев был командиром убитого кувалдой заключенного Евгения Нужина из отряда ЧВК "Вагнер".

Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что у Евгения Пригожина "хватит людей на 6-9 месяцев", если сохранится нынешняя система "утилизации вагнеровцев".

По информации британской разведки, в России значительно замедлилась вербовка наемников в ЧВК "Вагнер".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ ликвидировали 77% зэков-"вагнеровцев".

По информации российских правозащитников, из 50 тысяч российских зеков, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, на фронте остались только 10 тысяч человек. Все остальные – либо убиты, либо раненные, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен.