ЧВК "Вагнер" получила от КНДР оружие для войны в Украине — источники в Белом доме

Американский чиновник уточнил, что в прошлом месяце Северная Корея доставила в РФ пехотные ракеты и ракеты для использования "Вагнером".

ЧВК "Вагнер" получил партию оружия из Северной Кореи для российских войск в войне против Украины, что свидетельствует о расширении роли компании в этом конфликте.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника в администрации президента США.

"Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальные поставки оружия компании "Вагнер", оплатившей оборудование. В прошлом месяце Северная Корея доставила пехотные ракеты и ракеты в Россию для использования "Вагнером", – рассказал американский чиновник.

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Ввиду имеющихся разведывательных данных в США считают, что количество доставленных Северной Кореей средств не изменит динамику боевых действий в Украине.

"Но мы обеспокоены тем, что Северная Корея планирует доставить больше военной техники "Вагнеру", – отметил официальный представитель Пентагона.

По данным экспертов по вооружению, КНДР создала баллистические ракеты, способные нанести удар практически по любой точке Земли. Также сообщается о создании оружия меньшей дальности.

Официальные лица США говорят, что поставки оружия Пхеньяну являются прямым нарушением резолюций Совбеза ООН, поэтому Штаты планируют поднять этот вопрос на заседании организации.

Американский чиновник рассказал изданию, что президент РФ Владимир Путин все чаще обращается к ЧВК "Вагнер" за помощью для российских войск в Украине. Чиновник также рассказал, что владелец компании Евгений Пригожин тратит более 100 млн дол. в месяц на финансирование операций "Вагнера" в Украине.

По оценкам США, ЧВК "Вагнер" имеет в Украине 50 тыс. человек, среди которых 10 тыс. контрактников и 40 тыс. завербованных из российских тюрем осужденных.

Напомним, еще в начале ноября в Белом доме сообщили, что Северная Корея тайно поставляет в Россию значительное количество артиллерийских снарядов. Пхеньян пытается это скрыть и выдать за поставку вооружений странам Ближнего Востока или Северной Африки.

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