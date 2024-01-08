"Цифра достаточно реалистичная": Федоров спрогнозировал, смогут ли в Украине произвести более миллиона дронов

По его словам, украинский рынок так разогнался, что может делать больше, чем есть денег.

В Украине могут быть произведены даже более миллиона дронов в этом году.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Эта цифра достаточно реалистичная. Может быть, что больше будет дронов произведено в этом году. Очень многое зависит от характеристик, о которых дроны идет речь. Сейчас минимум 20-30% надо делать FPV-дроны с тепловизорами. FPV можно сделать и больше миллиона. Также имеет значение, какая технология связи будет активно развиваться через 3-4 месяца, но в целом способностей уже действующих компаний хватает для того, чтобы делать такое количество”, — подчеркнул Михаил Федоров.

По его словам, украинский рынок так разогнался, что может делать больше денег, чтобы выкупать эти беспилотники.

“Нужно увеличивать финансирование, нужно дальше открывать рынки для того, чтобы цены уменьшались благодаря конкуренции и происходила локализация комплектующих. Необходимо дать больше возможностей украинскому частному сектору больше производить оружие и продавать его государству», – подчеркнул Федоров.

Напомним, что украинские военные филигранно дроном-камикадзе уничтожили оккупанта на квадроцикле.

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