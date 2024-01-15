Цифра о пополнении армии РФ на 500 тысяч человек раздута — британская разведка

Основная мобилизационная тяжесть ложится на более бедные регионы и сельскую местность.

Заявления о пополнении российской армии еще на 500 тысяч человек являются преувеличением.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии о российско-украинской войне.

Разведчики напоминают заявление главы Совбеза Дмитрия Медведева о том, что к российской армии в 2023 году якобы присоединились еще 500 тысяч человек.

"Очень вероятно, что эта цифра существенно раздута", – отмечают аналитики.

Разведка также считает очень вероятным, что основная мобилизационная тяжесть ложится на более бедные регионы и сельскую местность.

"В своих усилиях выполнить мобилизационный план российское военное руководство с апреля 2023 года разрешило выпускникам школ подписывать контракт с армией. Последние данные, опубликованные "Медиазоной" и российской службой BBC, свидетельствуют, что на войне погибли, по меньшей мере, пять россиян 2005 года" – говорится в обзоре.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Россия создала все условия для проведения мобилизационных мероприятий, в том числе и на законодательном уровне. Учет военнообязанных есть. Планы по формированию и восстановлению, например, Ленинградского и Московского военных округов тоже есть. И все это будет влиять на мобилизационные потребности их Вооруженных сил.

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