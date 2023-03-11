Цифра ошеломляет: Резников рассказал, сколько РФ с начала войны выпустила по Украине ракет во время массированных атак

По состоянию на 10 марта 2023 года Россия нанесла по Украине 15 массированных атак и выпустила 821 крылатую и баллистическую ракетe.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время встречи с норвежским коллегой Бьорном Арильдом Граммом в рамках его визита в Киев, передает пресс-служба оборонного ведомства.

"По состоянию на 10 марта 821 года российская ракета уже выпущена по нашей стране. Это только крылатые, баллистические ракеты. Мы точно знаем, что каждые 10 применений системы NASAMS, к предоставлению которых присоединилась Норвегия, означает 10 сбитых ракет агрессора, 10 сохранившихся зданий и объектов. инфраструктуры, а также сотни спасенных человеческих жизней, – сказал Резников.

Последняя ракетная атака России по Украине

Напомним, в ночь на 9 марта кафиры нанесли массированный ракетный удар по Украине крылатыми ракетами. Они атаковали, в частности, Киев, Днепропетровскую, Одесскую, Харьковскую, Запорожскую, Львовскую области. В результате ракетного удара ранены и погибли, повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, противник совершил 81 пуск ракет и 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Уничтожены 34 крылатых ракеты Х-101/Х-555, "Калибр", а также 4 дрона-камикадзе.

Российские войска массированно обстреляли Украину 9 марта с использованием ракет "Кинжал". Их мишень — поражение конкретно принципиальной инфраструктурной либо других ценных объектов.

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