Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Цифра ошеломляет: в Forbes подсчитали, на какую сумму ПВО сбила российских ракет за вчерашний вечер

Дата публикации
Просмотры
18к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Цифра ошеломляет: в Forbes подсчитали, на какую сумму ПВО сбила российских ракет за вчерашний вечер

Ракетный обстрел Сумщины 30 июля / Фото: скриншот с видео

ПВО Украины за вечер 2 августа сбила российских ракет на $91 млн (свыше 3 млрд грн)

Вечером 2 августа российские военные запустили по Украине 8 крылатых ракет типа Х-101 (Х-555).

Об этом пишет Forbes.

Как отмечается, 2 августа Россия атаковала Украину ракетами из района Каспийского моря, для этого она применила стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160). Семь из восьми ракет успешно сбила ПВО. Одно попадание зафиксировали во Львовской области.

"Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска, и одна сбита истребителем авиации Воздушных сил", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в издание подсчитали, сколько стоило россиянам такая бомбардировка Украины. В подсчете стоимости российских ракет Forbes использовал следующие оценки:

  • Х-101 – $13 млн;
  • "Калибр" — $6,5 млн;
  • "Искандер" – $3 млн;
  • "Оникс" — $1,25 млн;
  • Х-22 – $1 млн;
  • "Точка-У" — $0,3 млн

Напомним, Россия держит семь носителей ракет "Калибр" в Черном и Средиземном морях.

Читайте также:

Следующая публикация