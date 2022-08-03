Цифра ошеломляет: в Forbes подсчитали, на какую сумму ПВО сбила российских ракет за вчерашний вечер

Вечером 2 августа российские военные запустили по Украине 8 крылатых ракет типа Х-101 (Х-555).

Об этом пишет Forbes.

Как отмечается, 2 августа Россия атаковала Украину ракетами из района Каспийского моря, для этого она применила стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160). Семь из восьми ракет успешно сбила ПВО. Одно попадание зафиксировали во Львовской области.

Также читайте Львовщину трясло от мощных ракетных ударов: все подробности

"Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска, и одна сбита истребителем авиации Воздушных сил", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в издание подсчитали, сколько стоило россиянам такая бомбардировка Украины. В подсчете стоимости российских ракет Forbes использовал следующие оценки:

Х-101 – $13 млн;

"Калибр" — $6,5 млн;

"Искандер" – $3 млн;

"Оникс" — $1,25 млн;

Х-22 – $1 млн;

"Точка-У" — $0,3 млн

Напомним, Россия держит семь носителей ракет "Калибр" в Черном и Средиземном морях.

Читайте также: