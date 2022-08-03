Цифра ошеломляет: в Forbes подсчитали, на какую сумму ПВО сбила российских ракет за вчерашний вечер

ПВО Украины за вечер 2 августа сбила российских ракет на $91 млн (свыше 3 млрд грн)
Вечером 2 августа российские военные запустили по Украине 8 крылатых ракет типа Х-101 (Х-555).
Об этом пишет Forbes.
Как отмечается, 2 августа Россия атаковала Украину ракетами из района Каспийского моря, для этого она применила стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160). Семь из восьми ракет успешно сбила ПВО. Одно попадание зафиксировали во Львовской области.
"Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска, и одна сбита истребителем авиации Воздушных сил", – говорится в сообщении.
В свою очередь, в издание подсчитали, сколько стоило россиянам такая бомбардировка Украины. В подсчете стоимости российских ракет Forbes использовал следующие оценки:
- Х-101 – $13 млн;
- "Калибр" — $6,5 млн;
- "Искандер" – $3 млн;
- "Оникс" — $1,25 млн;
- Х-22 – $1 млн;
- "Точка-У" — $0,3 млн
Напомним, Россия держит семь носителей ракет "Калибр" в Черном и Средиземном морях.
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