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Цифра приближается к 300 тысячам: Генштаб назвал потери армии Путина

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Цифра приближается к 300 тысячам: Генштаб назвал потери армии Путина

Потери армии России / Фото: Associated Press

Также Вооруженные силы Украины уничтожили десятки единиц техники и вооружения противника.

Общие боевые потери российской армии от 24 февраля 2022 года по 29 октября 2023 года ориентировочно составили личного состава около 299 080 человек. За сутки ликвидировали 660 захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

В технике и вооружении потери противника составляют:

  • танков ‒ 5175 (+8) ед,
  • боевых бронированных маши ‒ 9758 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 7188 (+8) ед,
  • РСЗО – 834 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 558 (+0) ед,
  • самолетов – 320 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 1544 (+3),
  • корабли ‒ 20 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9532 (+8) ед,
  • специальная техника – 1012 (+1).

Данные уточняются.

Потери русской армии в войне против Украины / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери русской армии в войне против Украины / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, экскомандир по "Айдару" проанализировал потери России и Украины.

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Дата публикации
Просмотры
913
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