Цифра приближается к 98 тысячам: ВСУ уничтожили 420 оккупантов и 5 танков

За сутки ВСУ ликвидировали еще 420 российских захватчиков.
В течение суток, 17 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали 420 оккупантов. Так, общие потери России в войне против Украины приближаются к 98 тысячам солдат.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 17.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 97690 (+420) человек ликвидировано;
- танков ‒ 2985 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 5958 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 1947 (+1) ед;
- РСЗО — 410 (+0) ед;
- средства ПВО – 211 (+0) ед;
- самолетов – 281 (+0) ед;
- вертолетов – 264 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+0);
- крылатые ракеты – 653 (+61);
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 4577 (+14) ед;
- специальная техника – 174 (+2).
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганщине.
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