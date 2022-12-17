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Цифра приближается к 98 тысячам: ВСУ уничтожили 420 оккупантов и 5 танков

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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Цифра приближается к 98 тысячам: ВСУ уничтожили 420 оккупантов и 5 танков

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

За сутки ВСУ ликвидировали еще 420 российских захватчиков.

В течение суток, 17 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали 420 оккупантов. Так, общие потери России в войне против Украины приближаются к 98 тысячам солдат.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 17.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 97690 (+420) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 2985 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 5958 (+6) ед;
  • артиллерийских систем – 1947 (+1) ед;
  • РСЗО — 410 (+0) ед;
  • средства ПВО – 211 (+0) ед;
  • самолетов – 281 (+0) ед;
  • вертолетов – 264 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+0);
  • крылатые ракеты – 653 (+61);
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4577 (+14) ед;
  • специальная техника – 174 (+2).

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганщине.

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Дата публикации
Просмотры
628
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