"Цифра в разы больше": эксперт назвал возможное количество российских военных, взятых в плен на Курщине

Военный эксперт назвал возможное количество российских военных, взятых в плен Украиной в ходе Курской операции.

Об этом сообщил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Эта цифра, заявленная – 2 тысячи, мы можем говорить, что это, скорее всего, цифра военных, о которых так или иначе сообщила украинская сторона. Потому что когда враг берется в плен, так или иначе (происходят – ред.) переговоры, какие-то коммуникации на местах работают. То есть, это те две тысячи, о которых знают россияне. Сколько реально попало — тех же агентов ФСБ, ГРУ, с какой скоростью — думаю, что там цифра на самом деле в разы больше", — сказал он.

По словам Тимочко, российское военно-политическое командование может по-разному относиться к судьбе представителей разных своих военных формирований. Например, российскую властную верхушку не очень беспокоит судьба пленных заключенных, воевавших против Украины, наемников частных военных компаний или контрактников, заключивших контракт за деньги.

"Совершенно другая ситуация, когда в плен попадают ФСБэшники (потому что там пограничники – это контроль ФСБ), это агентурная сеть, кадыровцы, срочники. То есть те лица, которые так или иначе резонируют в российском обществе. Ценность их, как пленных, растет в разы", – отметил Тимочко.

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