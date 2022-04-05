Цифровая блокада РФ продолжается: техкомпании ввели новые санкции против России

Также компании вводят соответствующие санкции и против Беларуси, которая помогает в войне.

В Украине идет борьба с Россией по нескольким направлениям. Среди них – продолжающаяся цифровая блокада. В настоящее время технологические компании вводят новые санкции против РФ, которая враждебно вторглась на украинские территории.

Также читайте Реакция на Бучу: один из богатейших бизнесменов Чехии пожертвовал миллионы на приобретение оружия для ВСУ

Какие санкции ввели компании против России и Беларуси, которая помогает в войне, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Какие техкомпании отказываются сотрудничать с РФ и какие новые санкции вводят:

Шведская компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию российского оператора Tele2 на бренд по истечении срока контракта. Документ предполагает сотрудничество до марта 2023 года. Компания также ищет, как можно раньше прекратить лицензию.

Программистов из РФ и Белоруссии отстранили от всемирного конкурса Google. Их не допустят к всемирному конкурсу программистов Google Summer of Code (GSoC), сообщается на официальном сайте конкурса.

"‎В связи с текущими обстоятельствами GSoC 2022 не принимает участников (участников, наставников или администраторов организаций) из РФ, Беларуси и так называемых ДНР и ЛНР. Нет ограничений для участников, которые находятся на территории Украины, но вне ДНР и ЛНР ", — говорится в сообщении.

Airbnb запретил российским и белорусским гражданам бронировать жилье во всем мире.

Acronis International GmbH приостановил деятельность в России. Разработчик Acronis прекратил все сделки на территории РФ. Компания специализируется на системных решениях для корпоративных и домашних пользователей о работе с жесткими дисками, резервном копировании данных, управлении загрузкой операционных систем, редактировании дисков, уничтожении данных и других системных средств.

Google удалила из поисковой выдачи сайты "Минобороны" РФ и "Госзакупок".

Читайте также: