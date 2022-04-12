Цифровая блокада РФ продолжается: техкомпании ввели новые санкции против России

Компании покидают российский рынок.

В Украине идет борьба с Россией по нескольким направлениям. Среди них – продолжающаяся цифровая блокада. В настоящее время технологические компании вводят новые санкции против РФ, которая враждебно вторглась на украинские территории.

Какие санкции ввели компании против России, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров:

Компания Nokia полностью покидает российский рынок. В руководстве компании убеждены, что соответствующее решение не повлияет на финансовые результаты 2022 года. Nokia последние несколько недель готовилась к прекращению деятельности в РФ.

Мобильное приложение СберБанк Онлайн на iOS больше недоступно для скачивания и обновления в App Store. Для клиентов, у которых уже установлено приложение, все работает, никаких ограничений по его использованию нет, однако новые пользователи не смогут зарегистрироваться.

Американский вендор программного обеспечения SAS Institute прекращает деятельность в РФ. 11 апреля компания уже уволила 300 сотрудников компании, а к концу недели закроет российский офис.

В Huawei AppGallery перестали работать карты "МИР" и его зачистили от ряда российских банковских приложений. Сейчас компания сократила, но до сих пор поставляет потребительскую электронику в Россию. Но некоторые ограничения затронули и смартфоны. Компания исключила карты системы "МИР" из перечня вариантов оплаты в своем магазине приложений AppGallery. Кроме того, пользователи сообщают о том, что из каталога магазина исчез ряд мобильных приложений российских банков. "Ушли" приложения банков ВТБ Онлайн, Промсвязьбанк и Открытие.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы включить в шестой антироссийский пакет санкций нефть, газ и банки РФ. Он подчеркнул, что это повлияет на Россию и заставит ее прекратить войну.

Читайте также: