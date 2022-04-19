Цифровая блокада РФ продолжается: техкомпании ввели новые санкции против России

Компании покидают российский рынок.

В Украине идет борьба с Россией по нескольким направлениям. Среди них – цифровая блокада. В настоящее время технологические компании вводят новые санкции против РФ, которая враждебно вторглась на украинские территории.

Какие санкции ввели компании против России, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров:

MongoDB Inc. прекратила деятельность в РФ. Американская компания приостановила продажи своих облачных сервисов российским и белорусским клиентам. Также компания не будет продавать ПО своего флагманского продукта — системы управления базами данных, которая не требует описания схемы таблиц MongoDB.

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Облачная PaaS-платформа Heroku больше не регистрирует пользователей из России.

Capcom сняла все свои игры по продажам в российском Steam.

1Password – новые учетные записи из России не регистрируются. Оплатить или продлить подписку текущим российским пользователям нельзя, по окончании платежного периода аккаунты перейдут в режим "только для чтения".

Soda PDF не обслуживает клиентов из России и Белоруссии. Soda PDF – это приложения, которые используются для открытия, просмотра, создания, преобразования, редактирования, защиты и обмена файлами Portable Document Format.

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Strava, социальная сеть для спортсменов, больше не работает в России и Белоруссии. Пользователям предлагают выгрузить свои данные и оформить возврат стоимости подписки.

Bungie приостановила продажи Destiny 2 на территориях России и Белоруссии.

Ansys Inc. прекратила техническую поддержку программного обеспечения.

Студия Rovio объявила о приостановлении своей деятельности на территории России и Белоруссии. Игры компании уже сняты с продаж в Google Play и App Store. Внутриигровые покупки тоже отключены. Будущие обновления не будут доступны в России и Белоруссии. Ранее все свои игры, в частности Brawl Stars, из магазинов приложений в России и Белоруссии удалила компания Supercell. Мобильная версия Minecraft также стала недоступна в РФ.

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