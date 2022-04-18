Цифровая блокада РФ продолжается: техкомпании ввели новые санкции против России – Минцифры

Компании покидают российский рынок.

В Украине идет борьба с Россией по нескольким направлениям. Среди них – цифровая блокада. В настоящее время технологические компании вводят новые санкции против РФ, которая враждебно вторглась на украинские территории.

Какие санкции ввели компании против России, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров:

Приложение "Альфа-банка" удалили из Google Play.

ЮMoney удален из Google Play. Ранее установленное приложение работает как всегда, также все возможности ЮMoney доступны в вебверсии и мобильной версии сайта. Сейчас в Минцифры ожидают удаления приложения из App Store.

Paramount приостанавливает показ телеканалов в России. В список этих каналов входит MTV и Nickelodeon.

Впрочем, власти РФ и сами помогают компаниям покидать российский рынок. В общем, подконтрольные Кремлю Яндекс и VK удалили Instagram и Facebook из поисковой выдачи. Как отметили в Минцифры, железный купол над страной постепенно накрывается.

"Наша команда продолжает останавливать компании, которые лицемерно остаются в России и поддерживают ее экономику, и таким образом спонсируют войну, убийства детей и мирное население", — отметили в Минцифры.

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