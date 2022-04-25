Цифровая блокада РФ продолжается: техкомпании ввели новые санкции против России – Минцифры

В Украине идет борьба с Россией по нескольким направлениям. Среди них – цифровая блокада.

В настоящее время технологические компании вводят новые санкции против РФ, которая враждебно вторглась на украинские территории.

Какие санкции ввели компании против России, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров:

SITA отключает российские авиакомпании от системы World Tracer от 25 апреля. World Tracer – это система глобального поиска багажа. Помогала быстро искать утраченный багаж пассажиров путем обмена данными между аэропортами. Используется всеми авиакомпаниями, членами IATA.

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WPP прекращает деятельность в РФ. Совет директоров WPP пришел к выводу, что присутствие WPP в стране-агрессоре будет противоречить ценностям их компании, и потому они прекращают свою деятельность в стране. WPP – британский международный холдинг в области коммуникаций и рекламы.

WEX не занимается бизнесом в РФ и не имеет сотрудников и офисов. Однако они переоценили их отношения с ЛУКОЙЛом и решили прекратить их. Также в компании хотят выйти за пределы того, что от них требуется, чтобы ни одна из их операций не способствовала агрессивным действиям Путина или его поддержке. WEX Inc. является поставщиком услуг по обработке платежей и управлению информацией для коммерческого и государственного автопарка.

WeWork дорабатывает решения по продаже бизнеса в РФ и приостанавливает все планы расширения бизнеса в этом регионе. WeWork — американская компания, которая работает в сфере коммерческой недвижимости и предоставляет гибкие рабочие места для стартапов и других компаний.

После того, как 3 марта Tietoevry объявила о прекращении деятельности в РФ, компания продает свой бизнес, выкупленный местным менеджментом. С этим соглашением Tietoevry останавливает все свои локальные операции в стране-агрессоре и передает все свои обязанности, в том числе сотрудников, юридические и регуляторные органы новым владельцам. Tietoevry – скандинавская компания по предоставлению ИТ-услуг для промышленности и сферы обслуживания.

Teradata перестала вести бизнес в РФ в начале этого месяца. Также она прекратила взаимодействие с клиентами, в том числе обслуживание всех российских аккаунтов. Teradata Corporation – технологическая компания, которая специализируется на разработке программного обеспечения для баз данных и аналитики данных, а также на стратегическом ИТ-консалтинге.

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