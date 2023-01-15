"Цифры очень преувеличены": военный о намерениях РФ собрать 2-миллионную армию в этом году

Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации.

По данным военной разведки Украины, Россия пытается создать вооруженные силы численностью 2 миллиона человек. Однако подготовить такое количество солдат для России будет проблематично.

Такое мнение "24 Каналу" высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он отметил, что заводы России через несколько месяцев не смогут изготовить необходимое количество бронетехники. А подготовить 2-миллионную армию нужно, находясь под санкциями и имея определенные ограничения в работе с миром.

"Цифры очень преувеличены. Я бы сказал, ну очень — раз в 10, пожалуй", — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что России понадобится 10 лет на то, чтобы подготовить такое количество солдат, и никак невозможно сделать это до весны.

"По 200 тысяч за 2-3 месяца они могут готовить, к тому же уже даже не мотопехоты, а просто пехоты", — сказал Свитан.

Новая волна мобилизации в РФ

В украинской разведке сообщили, что 15 января Россия планирует объявить новую мобилизацию и набрать до 500 тыс. бойцов. Новоиспеченных оккупантов отправят в наступление в Донецкой, Харьковской областях и, возможно, в Запорожской области.

Подготовка к оглашению очередной волны мобилизации происходит активно. На законодательном уровне вносятся конфигурации в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров.

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