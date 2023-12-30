Цифры огромные: британская разведка оценила потери российской армии

К 2025 году потери России убитыми и ранеными достигнут более 500 тысяч, прогнозируют разведчики.

Россия несет бешеные потери в войне против Украины. С такими темпами к 2025 году общая цифра пересечет отметку в 500 тысяч.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

По данным разведчиков, в 2023 году средние ежедневные потери россиян в личном составе, убитыми и ранеными, выросли до почти 300 в день, это больше, чем в 2022 году.

"Этот рост ежедневных потерь, о которых сообщает украинская сторона, почти наверняка является свидетельством деградации российских сил и их превращения в "массовую армию" более низкого качества и большего количества после "частичной мобилизации" резервистов в сентябре 2022 года. России, вероятно, понадобится 5-10 лет на восстановление когорты высокопрофессиональных и опытных подразделений", – отмечает разведка.

Аналитики отмечают, что если текущие темпы потерь будут сохраняться в течение 2024 года, к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч. Разведка напоминает, что за 9 лет войны в Афганистане СССР потерял около 70 тысяч человек.

По данным Генштаба, общие боевые потери российских захватчиков на 30 декабря составили 358 270 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 750 оккупантов. Также уничтожены десятки единиц вражеской техники.

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