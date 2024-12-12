Цифры ошеломляют: что известно о потерях Украины и РФ на войне

В начале декабря 2024 года президент Украины сообщил количество погибших военнослужащих на войне. По его словам, 43 тысячи воинов полегло на поле боя. Однако в иностранных изданиях озвучивают свои данные, опираясь на анонимные источники.

В частности, новоизбранный президент США Дональд Трамп озвучивает отличное от Владимира Зеленского и отмеченное в иностранных СМИ количество погибших украинцев и россиян на войне.

Детальнее – читайте в материале от ТСН.ua

Зеленский о потерях среди военных

В начале 2024 года в феврале президент Украины Владимир Зеленский раскрыл потери Украины. Тогда он отметил, что с начала полномасштабной войны РФ погибли 31 тысяча украинских воинов.

В декабре, Зеленский заявил, что Украина потеряла 43 тысячи военных. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные" ", – заявил Зеленский.

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Ранее в интервью для Kyodo News президент Украины рассказывал, что количество погибших украинцев достигает менее 80 тысяч человек.

"Я не могу поделиться цифрами. Кое-кто недавно, кажется в американской прессе, предоставил информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Я хочу сказать, что нет – меньше. Намного меньше", – подчеркнул глава государства.

По его словам, пока неизвестно, сколько погибло украинцев на оккупированных территориях.

СМИ пишет о миллионе погибших и раненых украинцев

По данным издания The Wall Street Journal, количество погибших украинских военных составляет 80 тысяч, а раненых – 400 тысяч.

Со ссылкой на информированные источники WSJ отметило, что за более чем два с половиной года войны число погибших и раненых украинцев и россиян достигает примерно одного миллиона человек. В частности, в издании отметили, что во время оккупации Мариуполя россиянами погибли более восьми человек, но точное количество жертв среди мирного населения остается неизвестным.

Как пишет WSJ, вторжение РФ привело к потере Украины минимум 10 миллионов человек за последние 10 лет, включая беженцев.

По подсчетам издания The Economist на войне, вероятно, погибли не менее 60-100 тысяч украинских военных. Возможно, еще 400 тысяч бойцов получили серьезные ранения, чтобы продолжать участие в боевых действиях. В эти цифры не входят погибшие среди гражданского населения, о которых крайне мало данных. Считается, что погибли многие десятки тысяч мирных жителей.

По данным вебсайта Ua Losses, с 2022 года погибли по меньшей мере 60,4 тысяч украинских солдат.

В The New York Times говорилось, что потери среди ВСУ вероятно достигают 57 тысяч человек, что составляет половину потерь России, однако это существенные потери для меньшей по численности страны.

РФ уничтожает украинскую церковь

Как сообщил президент Зеленский, с начала полномасштабного вторжения россияне убили 50 украинских священнослужителей.

"Очень много священников, разных священников были в плену. Или были убиты. К слову, 50 они (русские) убили. И убили по-разному. Есть все доказательства, как они их пытали", – сказал Зеленский.

Как отметил глава государства, оккупанты пытали священников только за то, что они должны были служить патриарху РПЦ Кириллу. Эти священники отказывались служить РПЦ. За это оккупанты их расстреливали, отметил Зеленский.

В частности, россияне разрушили около 700 церквей.

Россияне убили более сотни военнопленных за год

Дмитрий Лубинец, уполномоченный ВРУ по правам человека, сообщил, что Россияне расстреляли 109 украинских военнопленных за 2024 год.

Как отметил Лубинец, в предыдущие годы удалось зафиксировать 177 случаев расстрела.

"Если за предыдущие годы удалось зафиксировать общее количество 177, то вы понимаете, что по сравнению с 2024 годом, это было сделано гораздо меньше", – сказал он.

Потери русских в войне

В ноябрьском отчете издания Wall Street Journal говорилось, что на войне погибли до 200 тысяч российских военных, а раненых – около 400 тысяч человек.

В Минобороны Украины сообщили, что ноябрь 2024 стал рекордным для потерь российской армии. Что касается живой силы, то враг потерял 45 720 убитыми и ранеными, что составляет три мотострелковые дивизии сухопутных войск.

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Зеленский, комментируя потери врага, отмечал, что они превышают 750 тысяч человек, а это 198 тысяч убитых россиян и более 550 тысяч раненых.

"С сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас. Так они хотят захватить больше земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимого", — отметил глава государства.

По данным Генштаба общие боевые потери российских кафиров на утро 12 декабря составили 758,73 млн человек

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), в ноябре РФ теряла за день 1523 человека в сутки.

Кроме этого, 28 ноября войска РФ впервые понесли более двух тысяч потерь за один день. Общие потери окупантов РФ в ноябре составили 45 690 солдат.

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Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, потери российских оккупантов на Покровском направлении стабильно высоки, особенно в живой силе, в частности, в декабре противник в среднем за сутки теряет на Покровском направлении около 400 человек (учитывая убитых и раненых).

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия потеряла 700 тысяч человек с февраля 2022 года и "потратила" более $200 миллиардов на войну.

Высокая цена

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что с февраля 2022 года количество потерь в результате российско-украинской полномасштабной войны превысило миллион человек погибшими и ранеными, цитирует " Европейская правда " его речь в Брюсселе 12 декабря

Рютте отметил, что война в Украине ежедневно приводит к новым разрушениям и смертям. По его словам, более 10 тысяч человек еженедельно убивают и ранят оккупанты.

"Более миллиона потерь с февраля 2022 года. Путин пытается стереть Украину с карты", – сказал Рютте.

Также он отметил, что потери России составили 700 тысяч человек.

"Ситуация на фронте меняется медленно и за очень высокую цену для россиян. Они уже потеряли 700 тысяч человек ( погибших ) и раненых. Этот месяц — рекордный по количеству российских потерь", — сказал генсек НАТО.

Трамп сравнил потери Украины и России на войне

Недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что на войне Украина потеряла 400 тысяч воинов, а РФ – 600 тысяч. По его словам, эти потери бессмысленны, поэтому следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

В интервью изданию Time он утвердил, что потери российской оккупационной армии и Сил обороны Украины в войне за последний месяц были примерно одинаковыми.

«Недавно (интервью было записано 25 ноября этого года, – ТСН.ua ) я встречался с группой людей из правительства, которые проинформировали меня о количестве погибших солдат, убитых за последний месяц. Эти цифры ошеломляют – как россиян, так и украинцев, и итоги достаточно равные”, – утверждал Трамп.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о вероятности опрокидывания российских солдат из Сирии на войну против Украины.

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