"Цинически хоронят свои преступления": мэр Мариуполя рассказал, как россияне пытаются "замести следы" своих зверств в городе

В оккупантов несколько циничных планов по отношению к убитым мирным людям городе.

Российские оккупанты планируют за семь дней зачистить свои зверства, которые захватчики совершили в украинском Мариуполе.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, пишет "Сегодня".

По его словам, сейчас в Мариуполе россияне собирают тупы горожан и зачищают улицы от них, а также завалы. Тела увозят на специальные склады-накопители. Кроме того, как добавил Бойченко, в оккупантов несколько циничных планов по отношению к убитым мирным людям городе.

"И там дальше у них два циничных плана, говорят, уже третий у них появился. Первый план – это захоронять эти тела в братских могилах. Второй план – они подогнали мобильный крематорий, они в виде фур стоят, там такая труба, в которую они составлять планируют и сжигать эти тела, хоронить свои циничные преступления. И третий план, говорят, в Харцызске есть большой крематорий, хотят туда вывозить и там сжигать тела", — сказал Бойченко.

По его словам, на 21 марта, когда в городе работали украинские коммунальщики, было похоронено около 5 тысяч тел. В то же время, под завалами и на улицах были еще тысячи погибших горожан, которые сейчас зачистили оккупанты.

"И эти тысячи людей, они не встали, не ушли. Их хоронят, их, конечно же, хоронят цинично свои преступления Российская Федерация, те коллаборационисты ОПЗЖ, которые способствовали этому с начала войны и соответственно корректировали этот вражеский огонь по критически важным инфраструктурам. Мы сегодня это уже понимаем", – сказал Бойченко.

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