"Цинически не выпускают гражданских": Верещук разъяснила миру, как Россия отказывается открыть из "Азовстали" коридор

"Цинически не выпускают гражданских": Верещук разъяснила миру, как Россия отказывается открыть из "Азовстали" коридор

В Мариуполе российские военные отказываются открыть гуманитарный коридор для гражданских, чтобы вывести их из подвалов "Азовстали". При этом оккупанты делают вид, что не понимают разницу между гуманитарным коридором и коридором для сдачи в плен военных.

Российские войска открыли в Мариуполе коридор для сдачи в плен, но он Украине не нужен, ведь украинские военные не хотят сдаваться в плен.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Сети 22 апреля.

"Бывают гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских из зоны боевых действий. Нам нужен такой коридор из "Азовстали", чтобы эвакуировать оттуда женщин, детей и пожилых людей. Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, цинично делая вид, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских", – говорится в сообщении.

"Все они понимают. Просто таким образом они пытаются дополнительно давить на наших военных", – подчеркнула Верещук.

Она добавила, что некоторые официальные российские спикеры не стесняются озвучивать ложь о том, что гуманитарный коридор в Мариуполе якобы предоставлен, но мирные украинцы почему-то не хотят им воспользоваться.

"Нам важно, чтобы международные СМИ четко понимали правду: россияне боятся штурмовать "Азовсталь", но при этом они сознательно и цинично не выпускают из "Азовстали" гражданских, пытаясь таким образом дополнительно давить на наших военных", — пояснила вице-премьер.

Она также обратилась с призывом к мировым лидерам и сообществу немедленно приложить все усилия для открытия гуманитарного коридора из "Азовстали" для женщин, детей и пожилых людей. Верещук отметила, что на сегодняшний день в подвалах завода находятся около 1 тыс. гражданских.

Напомним, 21 апреля не удалось провести эвакуацию из Мариуполя из-за устроенных оккупантами обстрелов, коридор пришлось закрыть.

В тот же день российские войска предпринимали попытки штурмовых действий в районе Мариупольского морского порта и завода "Азовсталь", где находятся тысячи гражданских.

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