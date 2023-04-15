Цинические обстрелы Херсона: россияне накануне Пасхи убили двух женщин

Женщины получили несовместимые с жизнью травмы.
Российские террористы в субботу, 15 апреля, в очередной раз обстреляли Херсон. В городе погибли две женщины.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Россияне накануне Пасхи в очередной раз продемонстрировали свои зверства и цинично обстреляли Херсон, убив двух человек.
"В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью", — написал Ермак.
Напомним, 15 апреля около 12:20 в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.
Также российские военные с помощью беспилотников атаковали автомобиль сотрудников полиции в Херсоне в микрорайоне Корабел. Ранены двое правоохранителей.
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