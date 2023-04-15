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Цинические обстрелы Херсона: россияне накануне Пасхи убили двух женщин

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
388
Время на прочтение
1 мин
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Цинические обстрелы Херсона: россияне накануне Пасхи убили двух женщин

Фото: pixabay.com

Женщины получили несовместимые с жизнью травмы.

Российские террористы в субботу, 15 апреля, в очередной раз обстреляли Херсон. В городе погибли две женщины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Россияне накануне Пасхи в очередной раз продемонстрировали свои зверства и цинично обстреляли Херсон, убив двух человек.

"В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью", — написал Ермак.

Напомним, 15 апреля около 12:20 в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.

Также российские военные с помощью беспилотников атаковали автомобиль сотрудников полиции в Херсоне в микрорайоне Корабел. Ранены двое правоохранителей.

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Дата публикации
Просмотры
388
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