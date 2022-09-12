Циничный обстрел оккупантов Харьковщины: как курсируют электрички и какие поезда задерживаются

В результате российских обстрелов критической инфраструктуры в Харьковской области и перебоев с электроснабжением задерживаются некоторые поезда.

После обстрелов инфраструктуры армией РФ по состоянию на утро понедельника, 12 сентября, поезда "Интерсити+" будут приходить с опозданием, а некоторые пригородные отменены.

Об этом сообщила УЗ.

"По состоянию на 07:30 частично обесточенной остается Харьковщина, однако рейсы между Харьковом и Киевом следуют согласно расписанию, отправление поездов Интерсити+ также состоится по графику", — говорится в сообщении.

Опоздание на сегодня:

поезд №7 Харьков — Одесса на 36 мин;

поезд №1 Харьков — Ивано-Франковск на 48 мин.

Пригородные рейсы электропоездов к станциям Лихачево, Змиев, Лозовая и Харьков-Сортировочный на сегодняшний день отменены.

Напомним, вечером воскресенья 11 сентября россияне нанесли циничный удар по объектам инфраструктуры, в результате чего в разных районах Харькова и области исчезло электроснабжение, проблемы со светом также были в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях.

Сообщалось о перебоях с поставкой воды. Электроснабжение ряда областей поздно вечером было возобновлено.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный ракетный обстрел объекта инфраструктуры в Харькове. Он подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся на "дружбу и братство" с Россией.

Зеленский объяснил, что "холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как русские "дружба и братство".

Как сообщалось, Россия вторично за вечер 11 сентября ударила по Харькову. Попали россияне в дом, есть жертвы.

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