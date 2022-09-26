"Циническое убийство своих же солдат": Зеленский объяснил, почему путинская мобилизация войдет в историю

По словам президента, российская мобилизация – это попытка дать командирам на местах постоянный поток "пушечного мяса".

Российское командование бессмысленно гонит рядовых оккупнатов на гибель как "пушечное мясо".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером, 26 сентября.

"Несмотря на очевидную нелепость войны для России и потерю оккупантами инициативы командования российских военных, все равно гонит их на гибель", — подчеркнул он.

По мнению президента, постоянные попытки российского наступления в Донецкой области могут войти в историю войн как "одно из самых циничных убийств своих же солдат".

Такие действия путинского режима убеждают, что российская мобилизация – это откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток "пушечного мяса".

"Другого смысла в российской мобилизации просто нет. Они почувствовали, что проиграют, и пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить хоть кого-то с оружием в руках вместо погибших", – отметил президент.

Зеленский выразил сожаление, что российское общество пока не осознает всей жестокости российской власти к своему же народу.

"Но должны сделать все, чтобы каждый гражданин России признал, что его же государство лишает его самого главного – права на жизнь", – подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Украина представила проект Специального международного трибунала, который должен наказать Россию.