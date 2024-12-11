Циничная атака россиян: в Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на пожарную машину

Ситуация в области для мирных жителей становится все более тревожной.
В Херсонской области российские операторы дронов сбросили боеприпас на пожарную машину, приехавшую на вызов, чтобы бороться с огнем в школе.
Об этом сообщил Юрий Бутусов в Telegram.
"Российские террористы вылечивают гражданское население, атаки дронов на транспорт становятся ежедневной обыденностью", – говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты атаковали машину скорой помощи на Херсонщине. У водителя диагностировали взрывную травму и контузию.
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