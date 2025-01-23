Циничный удар по Запорожью "Шахедами" и ракетами: все, что известно о вражеской атаке

В результате удара обрушился жилой дом, а под завалами оказались люди.

В ночь на 23 января российские войска массированно атаковали Запорожье. Враг гонял беспилотниками и ракетами. Многие пострадали, есть также жертва.

Все, что известно об обстреле города россиянами – читайте в материале ТСН.ua.

Последствия вражеского обстрела Запорожья

Россияне приготовили баллистику

В ночь на 23 января враг нанес баллистические удары по Запорожью и Запорожской области. Во время объявленной воздушной тревоги в Запорожье было слышно, по меньшей мере, несколько мощных взрывов.

"Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно есть пострадавшие. Тревога объявлена по всей области. Не пренебрегайте правилами безопасности", — заявил позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как ранее сообщили Воздушные Силы ВС Украины, БПЛА была зафиксирована на севере Запорожья.

Удар по Запорожью 23 января

Под удар попали спасатели

Стало известно, что четверо сотрудников ГСЧС получили ранения в результате российского удара по Запорожью. Они госпитализированы, сообщил глава ОВА Иван Федоров в сообщении в социальных сетях.

По предварительной информации, речь идет о 10 пострадавших.

В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье. Также взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша.

Удар по Запорожью 23 января

Что известно о раненых и жертвах

По информации мониторинговых каналов, предварительно были применены 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Пока известно о по меньшей мере 16 пострадавших. Вероятно, цифра будет расти.

Уточняется информация о людях под завалами.

По состоянию на 05:46 было сообщено, что пять человек находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие в результате вражеских ударов по Запорожью получают всю необходимую помощь медиков.

Еще пять человек находятся в состоянии средней тяжести. Среди них – двое сотрудников ГСЧС. Остальные после помощи врачей будут находиться на амбулаторном лечении.

Среди пострадавших из-за удара россиян двухмесячный ребенок. Ее доставили в больницу.

Позже Федоров констатировал: вражеская атака унесла жизни 47-летний мужчина. В общей сложности ранения получили 24 человека.

Удар по Запорожью 23 января

Двойной удар

Поздним вечером 22 января армия РФ атаковала беспилотниками "Шахед" Запорожье. В частности, в городе поврежден промышленный объект и уничтожен – энергетический. Когда спасатели и энергетики, ликвидировавшие последствия ударов дронов, россияне ударили ракетами.

"После того, как спасатели и энергетики приступили к ликвидации последствий обстрелов вражеских БпЛА, то через четыре часа враг выпустил по Запорожью четыре ракеты. Враг попал по тому же энергетическому объекту, который атаковал "Шахедами". Пострадали те сотрудники, которые возобновляли энергетику и проводили спасательную операцию", – рассказал руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров.

В ночь на 23 января 2025 года враг атаковал Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Число пострадавших возросло до 25 человек

В результате ракетного удара по Запорожье выросло количество пострадавших.

"По состоянию на данный момент к медикам за помощью обратилось уже 25 человек", — подчеркнул Федоров.

В ночь на 23 января 2025 года враг атаковал Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Что разрушено и повреждено

По данным ОВА, одна многоэтажка разрушена, тридцать – повреждены. А еще изуродованы частные дома и нежилые помещения в Шевченковском и Александровском районах Запорожья. Коммунальщики уже ликвидируют последствия вражеской атаки на Запорожье.

"В поврежденных домах КП "Запорожремсервис" закрывает окна и ремонтирует кровли, задействованы специалисты коммунальной спасательной службы, КП "ЭЛУАШ", ГСЧС, помощь оказывают благотворительные организации", – отметил Федоров.

Жители поврежденного жилья имеют право на один из восьми пакетов помощи, предоставляемых областными и городскими властями для поддержки пострадавших.

В ночь на 23 января 2025 года враг атаковал Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Реакция Зеленского

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате российского террора 26 человек пострадали.

"Повседневный террор России против Украины заслуживает все большее давление на террориста. Большие санкции против России нужны, больше ПВО для защиты наших городов и общин и оружие для наших воинов на фронте. Поддержка Украины – это то, что спасает жизнь, и то, что не может ждать", – подчеркнул украинский лидер.

У ніч на 23 січня 2025 року ворог атакував Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Напомним, ужин 22 января, российская оккупационная армия атаковала беспилотниками энергетический объект в Запорожье. В результате обстрела он был уничтожен.

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