"Цинизм и низость" — Ляшко об обращении РФ в ВОЗ с отрицанием убийств украинцев

Минздрав призывает прекратить членство РФ в исполнительном комитете ВОЗ, ограничить участие страны-агрессора в голосованиях и перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в Киев.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что РФ продолжает цинично врать о своих зверствах в Украине, на которую она варварски напала 24 февраля.
Об этом он написал в Facebook.
"Цинизм и низость – это вся суть РФ! Россия, которая начала войну в Украине во главе с диктатором Путиным, направила письмо в ВОЗ с отрицанием своей вины в смертях и расстрелах украинцев. Страна-агрессор продолжает утверждать, что украинцы сами себя убивают и уничтожают свои больницы", — говорится в его сообщении.
Виктор Ляшко отметил, что Украина привыкла к манипуляциям РФ и будет говорить правду всему миру. В этой связи, выступая на специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, глава министерства здравоохранения в очередной раз призвал:
- прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ;
- ограничить влияние страны-агрессора на принятие решений и даже участие в голосовании;
- официально перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в настоящий центр, вокруг которого сейчас объединились страны Восточной Европы – Киев.
"Страна, у которой руки по локоть в крови не может принимать решений в сфере здравоохранения", — написал Ляшко.
Ранее Ляшко сообщал, что оккупанты не пропускают через блокпосты жизненно необходимые лекарства.
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