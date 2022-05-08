Цинизм, пропаганда и разделение украинцев: Путин поздравил Украину с "Днем победы"

Лидер страны-агрессора Путин поздравил украинцев с "Днем победы". Он пожелал нашим гражданам "мирного и справедливого будущего".
Сообщение главы Кремля как всегда пронизано пропагандой и цинизмом.
Соответствующее сообщение появилось на сайте президента РФ.
Путин отдельно обратился к украинским ветеранам и "жителям Украины ". Ветеранов он поздравил с "общим большим праздником – Днем победы".
“К сожалению, сегодня нацизм снова поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки. Наша священная обязанность – не допустить реванша идейных наследников тех, кто был свергнут в Великой Отечественной войне”, – заявил Путин.
Украинцам же он пожелал "мирного и справедливого будущего".
"Искренне желаю украинским ветеранам Великой отечественной войны душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины — мирного и справедливого будущего", — сказал глава Кремля.
Напомним, что 8-9 мая сохраняется высокая угроза ракетных ударов по Киеву.
Читайте также:
- ВСУ нанесли огневое поражение врагу под Пологами на Запорожье: оккупанты засверкали пятками
- Авиаудар россиян по Луганщине: обесточены Лисичанск и Северодонецк
- "Уничтожим страны НАТО за полчаса": в России снова угрожают нанести ядерный удар