Цинизм, пропаганда и разделение украинцев: Путин поздравил Украину с "Днем победы"

Цинизм, пропаганда и разделение украинцев: Путин поздравил Украину с "Днем победы"

Лидер страны-агрессора Путин поздравил украинцев с "Днем победы". Он пожелал нашим гражданам "мирного и справедливого будущего".

Сообщение главы Кремля как всегда пронизано пропагандой и цинизмом.

Соответствующее сообщение появилось на сайте президента РФ.

Путин отдельно обратился к украинским ветеранам и "жителям Украины ". Ветеранов он поздравил с "общим большим праздником – Днем победы".

“К сожалению, сегодня нацизм снова поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки. Наша священная обязанность – не допустить реванша идейных наследников тех, кто был свергнут в Великой Отечественной войне”, – заявил Путин.

Украинцам же он пожелал "мирного и справедливого будущего".

"Искренне желаю украинским ветеранам Великой отечественной войны душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины — мирного и справедливого будущего", — сказал глава Кремля.

Напомним, что 8-9 мая сохраняется высокая угроза ракетных ударов по Киеву.

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