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Цинизм зашкаливает: Пушилин наградил оккупантов медалями за "освобождение" города, который они уничтожили

Цинизм зашкаливает: Пушилин наградил оккупантов медалями за "освобождение" города, который они уничтожили

Пушилин наградил оккупантов медалями за освобождение Марьинки, которую россияне полностью уничтожили. Фото: Telegram Дениса Казанского

Речь идет о городе-призраке Марьинке.

Главарь ДНР Денис Пушилин наградил российских оккупантов медалями за "освобождение Марьинки ".

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

“Гауляйтер Пушилин награждал российских окупантов медалями за «освобождение Марьинки». Так где Марьинка? Покажите этот цветущий освобожденный город. Ах да, Марьинки в результате «увольнения» больше не существует…», – написал Казанский.

Фото: Telegram Дениса Казанского / ©
Фото: Telegram Дениса Казанского

Напомним, 26 декабря прошлого года сообщалось, что Вооруженные силы Украины ушли из Марьинки Донецкой области. Русские стерли город с лица земли.

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