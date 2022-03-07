"Цирк им. Путина": российские пропагандисты готовят постановочный сюжет на Чернобыльской АЭС

Персонал ЧАЭС отказался от "гуманитарки" оккупантов.
Российские пропагандисты переодели своих солдат в форму концерна NOVARKA, чтобы снять постановочный сюжет о "гуманитарной помощи".
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
"Как мы и прогнозировали, "гастроллеры" цирка им. Путина уже явились на ЧАЭС. Россияне ввезли свою "гуманитарную помощь" в зону ЧАЭС для создания "красивой картинки для СМИ". Наш украинский героический персонал на станции от помощи категорически отказался. На это захватчикам не осталось ничего, чем переодеть своих военных в форму концерна NOVARKA и снять сюжет. Напомним, персонал NOVARKA завершил свою работу в зоне отчуждения еще в сентябре 2020 года", — говорится в сообщении Центра.
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