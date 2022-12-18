Циркачи и певцы будут поднимать хрупкий моральный дух оккупантов: разведка Британии объяснила, поможет ли это

Моральное состояние российских войск, которых диктатор Путин бросил воевать против Украины, продолжает быть уязвимым прежде всего из-за значительных потерь, плохого руководства и проблем с зарплатой.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в утренней сводке 18 декабря.

Отмечается, что для поднятия боевого духа деморализованных оккупантов РФ, которые воюют в Украине, российское Минобороны решило создать две "фронтовые творческие бригады". По информации пропагандистских росСМИ, в ряды войдут российские оперные певцы, актеры и артисты цирка.

"Это произошло после недавней кампании российского Минобороны, направленной на поощрение общественности дарить музыкальные инструменты солдатам. Военная музыка и организованные развлечения для развернутых войск имеют давнюю историю во многих армиях, но в России они тесно переплетены с концепцией идеологического политического образования советских времен", — говорят в разведке Британии.

Там подчеркивают, что хрупкий моральный дух продолжает оставаться значительной уязвимостью для большинства российских сил и создания этих развлекательных бригад вряд ли существенно повлияют на ситуацию.

"Обеспокоенность солдат прежде всего сосредоточена на очень высоком уровне потерь, плохом руководстве, проблемах с зарплатой, отсутствии оборудования и боеприпасов, а также отсутствии ясности относительно целей войны. Усилия творческих бригад вряд ли существенно снимут эти опасения", — заявляют в Британии.

Напомним, ранее российские мобилизованные из Кемеровской области записали видеообращение к своему губернатору, в котором рассказывают о своем плохом обеспечении. Россияне, которые будут убивать украинцев, жалуются, что у них ничего нет, а "по медицине — один жгут".

Следует заметить, что это не первый подобный случай, когда российские мобилизованные жалуются на плохое довольствие. Так, недавно в Ульяновске мобилизованные оккупанты жаловались на отсутствие выплат и обеспечения.

Кроме того, в Елане Свердловской области мобилизованные в учебном центре страдали от вшей. Причиной распространения вшей стало то, что призывникам не хватало мест для мытья.

Между тем общие потери России в войне против Украины приближаются к 98 тысячам солдат. В течение суток, 17 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 420 оккупантов.

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