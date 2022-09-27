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Циркореферендум в Мариуполе: оккупанты заявили, что сегодня объявят "результаты" — Андрющенко

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Циркореферендум в Мариуполе: оккупанты заявили, что сегодня объявят "результаты" — Андрющенко

Фото: Associated Press

Денис Пушилин уже заявил, что "явка превысила ожидания".

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики собираются обнародовать так называемые "результаты" псевдореферендума по присоединению к России сегодня, 27 сентября.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Результаты циркореференда объявят сегодня вечером. По утверждению гауляйтера Пушилина, явка превысила ожидания. Дайте угадаю. Явка 102 процента, за аннексию не менее 110?", — скептически написал он.

20 сентября предводители так называемых "Л/ДНР" и коллаборанты на временно оккупированных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении "референдума о присоединении к России".

Напомним, в Мариуполе гауляйтеры на улицах ищут "избирателей" и отчитываются о "явке" более 77%.

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