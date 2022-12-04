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"Цивилизованному миру нужны "гарантии безопасности" от варварских намерений РФ" — Подоляк о заявлении Макрона

"Цивилизованному миру нужны "гарантии безопасности" от варварских намерений РФ" — Подоляк о заявлении Макрона

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
542
Время на прочтение
2 мин
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"Цивилизованному миру нужны "гарантии безопасности" от варварских намерений РФ" — Подоляк о заявлении Макрона

Фото: Офис президента Украины

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал недавнее заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в "гарантиях безопасности", если президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.  

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Цивилизованному миру нужны "гарантии безопасности" от варварских намерений постпутинской РФ... Они станут возможны только после спецтрибунала, осуждения авторов войны и военных преступников, наложения репараций, а также после кровавого выяснения в ru-элитах: "Кто же виноват?", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Макрон выразил мнение, что мирные переговоры между Украиной и Россией все еще возможны. По словам президента Франции, Путин "ошибся", развязав полномасштабную войну против Украины.

После встречи Макрона и Байдена 1 декабря американский президент заявил, что они вместе с французским коллегой полны решимости привлечь Россию и Путина к ответственности за "войну с остальным миром".

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Дата публикации
Просмотры
542
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