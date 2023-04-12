CNN нашла еще одно жестокое видео с обезглавлением двух украинских военных

По словам журналистов, на прошлой неделе в социальных сетях появилось два видео жестоких казней украинских военных.

Американские журналисты из CNN обнаружили еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, обезглавили двух украинских военных.

"На прошлой неделе в соцсетях появилось два видео, на которых видно обезглавление украинских солдат. Кажется, что видео касаются отдельных событий. Одно из них, возможно, было снято совсем недавно, а второе — судя по количеству листьев — выглядит так, будто оно был снято летом", – отметили в издании.

Первое видео было опубликовано в российской соцсети 8 апреля. Его якобы сняли российские наемники из ЧВК "Вагнер". На видео видны обезглавленные трупы двух украинских военных, лежащих на земле у уничтоженной военной машины.

На видео можно услышать голос за камерой. Звук, кажется, искажен, чтобы предотвратить идентификации говорящего. "Бронетранспортер взорвался на мине".

Очевидно, имея в виду тела на земле, голос, смеясь, продолжает рассказывать: "Они их убили. Кто-то подошел к ним. Они подошли к ним и отрезали им головы". У погибших солдат, похоже, тоже были отрублены руки.

В российских соцсетях сообщается, что видео было снято вблизи Бахмута.

Второе видео, опубликованное в Twitter и сильно размытое, похоже, было снято летом из-за большого количества зелени. На нем якобы показано, как российский оккупант ножом отрезает голову еще живому украинскому военному.

CNN сообщили, что не могут самостоятельно подтвердить место съемки. Также по этическим соображениям не был обнародован сам ролик

Напомним, что поздно вечером 11 апреля украинцев шокировало жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами, на котором захватчики отрезают мужчине голову.

Президент Владимир Зеленский заверил, что виновники смертной казни будут обязательно наказаны.

В ООН признали, что это видео – не единственный случай казней украинцев российскими оккупантами.

Между тем, в Минобороны устанавливают личность казненного военного и просят граждан не распространять догадки в Сети.

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