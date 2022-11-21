CNN узнала, когда первые производимые в РФ иранские дроны станут на вооружение оккупантов

Процесс производства ударных беспилотников не сложный по сравнению с производством другого оружия.

Иран начинает передавать России чертежи и компоненты для беспилотников после того, как страны-террористки достигли соглашения о начале производства ударных беспилотников (очевидно, речь идет о Shahed) в РФ.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники,

Россия планирует изготовить тысячи новых ударных беспилотников с использованием иранских компонентов и чертежей. Если две страны полным ходом продолжат реализацию своего плана, ожидается, что производство может начаться через несколько месяцев, и, возможно, беспилотники будут использованы Кремлем на поле боя в Украине уже в следующем году.

"Это был бы шаг, который еще больше укрепит партнерство между Тегераном и Москвой и, вероятно, повлечет за собой значительный гнев западных союзников Украины, включая США", — говорится в статье.

Отмечается, что процесс производства ударных беспилотников не сложен по сравнению с производством другого оружия.

Представитель Миссии Ирана в ООН не отрицал предположения о том, что Тегеран поможет России производить беспилотники. В комментарии CNN он сказал, что Иран и Россия "поддерживали двустороннее оборонное, научное и исследовательское сотрудничество" на протяжении многих лет еще до войны России в Украине.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон сказала: "Иран и Россия могут врать миру, но они не могут скрыть факты: Тегеран помогает убивать украинских мирных жителей, предоставляя оружие и помогая России в ее операциях. Это еще один признак того, насколько изолированы Иран и Россия".

"Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами предпринимают все средства, чтобы разоблачить, сдержать и противостоять поставке Ираном этих боеприпасов и использованию их Россией против украинского народа. Мы будем продолжать оказывать Украине критически важную помощь в безопасности, необходимую ей для самообороны, включая системы противовоздушной обороны", – добавила Уотсон.

Напомним, в начале ноября Москва с Тегераном заключили тайное соглашение, по которому "шахиды" будут собирать в РФ. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что вряд ли Москва сможет быстро запустить производство этих дронов.

Иран помогает РФ убивать украинцев