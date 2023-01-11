CNN: в Соледаре – огромная "серая" зона, позиции переходят из рук в руки

В Соледаре Донецкой области ситуация – критическая. Позиции и здания переходят из рук в руки, а подразделения не могут отслеживать рост числа погибших.

Об этом изданию CNN рассказал украинский военный из 46-й аэромобильной бригады, ведущей борьбу за содержание Соледара.

По его словам, по состоянию на вечер вторника было непонятно, какую часть города удерживали россияне: "Позиции занимаются и перезанимаются постоянно. То, что сегодня было нашим, на следующий день может стать "вагнеровским". Никто не может точно сказать, кто что держит, поэтому что никто ничего не знает наверняка. В городе есть огромная серая зона, которую все утверждают, что контролируют, но это просто пустые слова".

"Ситуация критическая, тяжело. Держимся до последнего", — сказал военный, личность которого журналисты не называют из соображений безопасности.

Ранее журналист Юрий Бутусов опроверг заявления российских пропагандистов, что украинские войска в Соледаре попали в окружение. Другой журналист Андрей Цаплиенко подчеркнул, что контроль над Соледаром не потерян.

Советник ОП Алексей Арестович сообщил, что окккупанты взяли Соледар в полуохват, а трассу Бахмут-Соледар – под огневой контроль. Заместитель министра обороны Анна Маляр также сообщала о тяжелых боях за удержание Соледара.

По информации ОВА, в настоящее время в Соледаре находятся 523 человека. Эвакуировать их пока невозможно.

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