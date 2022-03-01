ЦОС опубликовал личные данные 120 тысяч военных РФ, воюющих в Украине

ЦОС опубликовал личные данные 120 тысяч военных РФ, воюющих в Украине

ЦОС получил от надежных источников.

Центр оборонных стратегий получил имена 120 тысяч российских военных, воюющих на территории Украины.

Список на своих страницах опубликовало издание "Украинская правда".

Среди данных в списке имена, табельный номер и место службы россиян. Отмечается, что данные ЦОС получили от надежных источников.

Списки можно просмотреть по ссылке.