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ЦОС опубликовал личные данные 120 тысяч военных РФ, воюющих в Украине

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ЦОС опубликовал личные данные 120 тысяч военных РФ, воюющих в Украине

Associated Press

ЦОС получил от надежных источников.

Центр оборонных стратегий получил имена 120 тысяч российских военных, воюющих на территории Украины.

Список на своих страницах опубликовало издание "Украинская правда".

Среди данных в списке имена, табельный номер и место службы россиян. Отмечается, что данные ЦОС получили от надежных источников.

Списки можно просмотреть по ссылке.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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