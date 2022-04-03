Цветы, свечи и минута молчания: в Грузии почтили память убитых россиянами украинцев

Грузины пришли в украинское посольство в Грузии.
В столице Грузии Тбилиси в воскресенье, 3 апреля, почтили минутой молчания погибших украинцев, убитых российскими оккупантами.
Об этом сообщает SOTA.
Как отмечается, акция прошла у украинского посольства в Грузии. Туда неравнодушные грузины принесли свечи и цветы. Таким образом в Грузии почтили память невинных украинцев, убитых россиянами.
Напомним, Грузия не планирует вводить экономические санкции против Российской Федерации в связи с военной агрессией РФ против Украины.