Цветы, свечи и минута молчания: в Грузии почтили память убитых россиянами украинцев

Цветы, свечи и минута молчания: в Грузии почтили память убитых россиянами украинцев

Грузины пришли в украинское посольство в Грузии.

В столице Грузии Тбилиси в воскресенье, 3 апреля, почтили минутой молчания погибших украинцев, убитых российскими оккупантами.

Об этом сообщает SOTA.

Как отмечается, акция прошла у украинского посольства в Грузии. Туда неравнодушные грузины принесли свечи и цветы. Таким образом в Грузии почтили память невинных украинцев, убитых россиянами.

Напомним, Грузия не планирует вводить экономические санкции против Российской Федерации в связи с военной агрессией РФ против Украины.