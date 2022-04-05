"Да валите их всех нах*й!": СБУ перехватывает разговоры оккупантов, где те получают команды расстреливать гражданских

"Да валите их всех нах*й!": СБУ перехватывает разговоры оккупантов, где те получают команды расстреливать гражданских

В то же время, захватчики ноют, как дети, когда приходится воевать против мотивированной армии, а не мирных людей.

Служба безопасности Украины перехватывает разговоры оккупантов, которые получают команды расстреливать гражданских.

Об этом идет речь в сообщении спецслужбы.

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"Да валите их всех нах*й! Есть гражданские – в расход всех, бл*дь!" – вот такие команды получают русские захватчики от своих командиров. Принимают к исполнению, а затем российские политики и пропагандисты что-то лепечут о "постановках". Нет, не постановки. Это – преступления, за которые вы будете отвечать!", — отмечается в сообщении.

В то же время, как свидетельствуют новые перехваченные Службой безопасности разговоры, захватчики ноют, как дети, когда приходится воевать против мотивированной армии, а не мирных людей.

От страха они придумывают нереальные цифры украинских войск, чтобы хоть как-то оправдать свою беспомощность.

"…их группировка, 150 тысяч…! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало…", – говорит оккупант.

"Что ж, слава нашим ВСУ, которые дают геройский отпор ордынцам! И нас действительно много – потому что против захватчиков встает вся Украина!", — отмечается в сообщении СБУ.

Напомним, украинский журналист и телеведущий Дмитрий Комаров поделился жутким видео с расстрелянными машинами людей, пытавшихся эвакуироваться.

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