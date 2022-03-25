"Да здравствует сопротивление!": в Париже появился мурал в поддержку Украины (фото)

Мурал в Париже нарисовал украинский художник.

В центре Парижа появился яркий мурал в поддержку Украины, мужественно противостоящей агрессии РФ и защищающей свои территории. Изображение показывает героическое сопротивление украинского народа.

Об этом говорится на странице Mairie de Paris Centre.

Рисунок на мурале нарисовал украинский художник Никита Кравцов, написав: "Vive la résistance ukrainienne!", что в переводе означает — "Да здравствует украинское сопротивление!".

Яркий мурал с украинским флагом теперь украшает одну из стен возле Помпида и будет ежедневно напоминать французам и гостям города об украинском сопротивлении.

Отметим, что муралы в поддержку Украины уже появились в нескольких европейских городах: