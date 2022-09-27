Дадут две гранаты, сухари и бросят на убий: военный эксперт оценил, могут ли новомобилизованные россияне изменить ход войны

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник уверен, что новомобилизованные россияне не переломят линию фронта.
По его словам, российское руководство не планирует проводить никакую подготовку, Кремль бросает мобилизованных "на убий" Вооруженным силам Украины.
Об этом Петр Черник рассказал на Youtube-канале ТСН.
"Линию фронта не переломят. Потому что это будет очень низкопробный материал. Никакой подготовки не будет, их обуют в керзаки, дадут винтовую "Мосина" на четыре снаряда, две гранаты, возможно, изготовивших в СССР РПГ 18 "Муху" дадут горстку сухарей, лопатку, которая считается для них оружием, и бросят на убийство, однако этот биоматериал придется "перемаливать" довольно долго", — сказал он.
Он напомнил, что 24 февраля российская армия наступала на Украину с почти 200 тыс. войском, которое украинские силы уже фактически перебили.
"Мы одно уже перемололи. Одно уже замещено, но они еще есть на нашей территории. Мы с ними до сих пор деремся", — добавил Черник.
Напомним, в социальной сети размещают видео, как в странские военные выгнали российских кафиров из села Коровой Яр Донецкой области. Пока что подтверждения этой информации от официальных представителей нет.
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