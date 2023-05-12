Дадут ли США дальнобойные ракеты Украине: в Белом доме дали четкий ответ

Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты сосредотачиваются на другой военной помощи, которую запрашивает Украина.

После официального объявления британской стороной о предоставлении украинским силам ракет Storm Shadow, официальный Вашингтон сохраняет свои подходы к избежанию передачи ВСУ американских дальнобойных ракет.

Такую позицию высказал в ходе онлайн-брифинга 12 мая координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ".

"Что касается каких-либо других изменений (в подходах Вашингтона – ред.) по ракетным системам большой дальности, наша политика и наши решения в этом плане не изменились", — отметил представитель администрации Байдена.

Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты сосредотачиваются на другой военной помощи, которую запрашивает Украина. И сейчас, по его словам, большой упор делается на обеспечении украинцев противовоздушной обороной, в том числе, системами Patriot.

"Они помогают Украине противостоять этим ракетным ударам", – отметил представитель Белого дома.

В то же время Кирби выразил "глубокую признательность" другим странам, в частности, и Великобритании за помощь украинцам. Кирби подчеркнул, что британцы с самого начала полномасштабной войны РФ были вместе с украинцами и поддерживали способность страны к самозащите.

Дальнобойные ракеты Storm Shadow в Украине.

В четверг, 11 мая, стало известно, что Украина получила от Британии несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед ожидаемым контрнаступлением.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что эти дальнобойные ракеты - очень важный инструмент для перехода к финализации войны исключительно на условиях Украины.

В то же время в Кремле по-своему отреагировали на решение Британии и заявили, что "очень отрицательно относятся" к этому. Мол, необходимо дать "адекватный ответ" на это.

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