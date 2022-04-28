"Дает хлеб для почти 400 млн человек на планете": Зеленский — о продовольственном потенциале Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стабилизировать мировой продовольственный рынок может украинский экспорт.

Россия продолжает провоцировать продовольственный кризис.

Об этом Зеленский сказал на брифинге по итогам встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

“Говорили сегодня также и о важном не только для Украины, но и для всего мира вызове – продовольственном кризисе, который провоцирует Россия продолжением войны против нашего государства. Украина буквально дает хлеб для почти 400 млн человек на планете, и уже сейчас ООН признает, что рост продовольственных цен в этом году повлечет за собой голод для минимум 47 млн человек в 81 стране мира. У нас есть достаточный потенциал, чтобы не допустить такого продовольственного кризиса стабилизировать продовольственный рынок. Есть все товары, чтобы поставлять из наших портов в Одессе, Николаеве, Херсонской и Запорожской областях. Но частью агрессивной политики России, агрессивной войны России против нашего государства является блокада наших портов. А также сознательные для российской армии разрушения нашей производственной базы, их шаги в этом направлении, в частности разрушение нашей аграрной базы", — сказал Зеленский.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Киев во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Встреча Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем