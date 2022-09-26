Дагестан охватили новые протесты: полицию избивают, чиновников публично "растирают" (видео)

В Дагестане с каждым днем нарастает протестная активность среди населения против мобилизации, которую объявил Путин.

С начала объявления Владимиром Путиным "частичной мобилизации" протестные настроения в России значительно выросли.

Так, жители республики Дагестан стали самыми активными участниками сопротивления. Люди массово выходят на акции протеста, перекрывают федеральные трассы, отбивают мужчин в полиции.

Среди протестующих, в частности, немало женщин.

ТСН.ua о том, что сейчас происходит в Дагестане.

Протесты в Дагестане местные сравнивают с украинским "Майданом".

По подсчетам журналистов именно в этом регионе до сих пор были наибольшие потери в войне.

На видео в социальных сетях публикуют, как сотни мирных жителей второй день участвуют в протестах против военной мобилизации в Дагестане.

На видео видны потасовки на главной площади столицы Махачкалы с участием десятков молодых людей. На них также видно, как полиция производит ряд арестов.

Так, в городе Хасавюрт люди вытаскивали мужчин прямо из автобусов, в которых собирали мобилизованных.

Дагестан. Хасов-Юрт сегодня. Протесты против мобилизации pic.twitter.com/PXxnc4FWRf — Kavkaz Center (@newkc14) September 26, 2022

На другом видео видно, как мужчина бросается на полицейского и валит его на землю.

Женщины категорически против мобилизации мужчин и при общении с представителями власти просто не сдерживают эмоций.

"Если бы твой ребенок находился там (на войне – ред.), я бы посмотрела на тебя. Не надо брать наших детей", — эмоционально говорит женщина.

На еще одном видео полицейские разгоняют митинг с помощью дубинок.

Дагестанские полицейские, помогающие Путину уничтожать свой народ (Дагестан в лидерах по количеству погибших на душу населения), - люди особого морального склада pic.twitter.com/HfYZUc38yL — Грани.Ру (@GraniTweet) September 26, 2022

Более 100 человек были задержаны во время протестов в воскресенье, 25 сентября в Махачкале.

Пытаясь успокоить протестующих, глава республики Сергей Меликов заявил, что мобилизация должна происходить "строго по критериям, определенным президентом", пишет CNN.

Так, в своем Telegram-канале Меликов заявил, что если были "мобилизованы, не входящие в список, это студенты, многодетные родители с маленькими детьми, ребята, которые никогда не держали в руках автомат, то это должно быть немедленно исправлено".

"Я знаю, что в самом начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе из-за того, что некоторые граждане вовремя не сообщили военкомату об обстоятельствах, по которым им отсрочили мобилизацию. Если на месте вы столкнулись с нарушением ваших прав в процессе частичной мобилизации, обязательно сообщите об этом в республиканский военкомат. В каждом случае мы разберемся и примем объективное решение", - отметил он.

Меликов также заявил, что о мобилизации в соцсетях "были фейковые истории, которые наши враги тщательно распространяли через публичные страницы, созданные за границей". Он утверждает, что протесты в Дагестане "подготовлены и контролируются из-за границы".

Напомним, в России массово протестуют против мобилизации (фото, видео).

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