Дагестан охватили новые протесты: полицию избивают, чиновников публично "растирают" (видео)

В Дагестане с каждым днем нарастает протестная активность среди населения против мобилизации, которую объявил Путин.
С начала объявления Владимиром Путиным "частичной мобилизации" протестные настроения в России значительно выросли.
Так, жители республики Дагестан стали самыми активными участниками сопротивления. Люди массово выходят на акции протеста, перекрывают федеральные трассы, отбивают мужчин в полиции.
Среди протестующих, в частности, немало женщин.
ТСН.ua о том, что сейчас происходит в Дагестане.
Протесты в Дагестане местные сравнивают с украинским "Майданом".
По подсчетам журналистов именно в этом регионе до сих пор были наибольшие потери в войне.
На видео в социальных сетях публикуют, как сотни мирных жителей второй день участвуют в протестах против военной мобилизации в Дагестане.
На видео видны потасовки на главной площади столицы Махачкалы с участием десятков молодых людей. На них также видно, как полиция производит ряд арестов.
Так, в городе Хасавюрт люди вытаскивали мужчин прямо из автобусов, в которых собирали мобилизованных.
Дагестан. Хасов-Юрт сегодня. Протесты против мобилизации pic.twitter.com/PXxnc4FWRf— Kavkaz Center (@newkc14) September 26, 2022
На другом видео видно, как мужчина бросается на полицейского и валит его на землю.
Дагестан сегодня: pic.twitter.com/txvgCBNLa2— Михайлов Денис (@demikhailov) September 26, 2022
Женщины категорически против мобилизации мужчин и при общении с представителями власти просто не сдерживают эмоций.
"Если бы твой ребенок находился там (на войне – ред.), я бы посмотрела на тебя. Не надо брать наших детей", — эмоционально говорит женщина.
Дагестан pic.twitter.com/SAf6Oayqy5— Fesco (@Fesco11) September 26, 2022
На еще одном видео полицейские разгоняют митинг с помощью дубинок.
Дагестанские полицейские, помогающие Путину уничтожать свой народ (Дагестан в лидерах по количеству погибших на душу населения), - люди особого морального склада pic.twitter.com/HfYZUc38yL— Грани.Ру (@GraniTweet) September 26, 2022
Более 100 человек были задержаны во время протестов в воскресенье, 25 сентября в Махачкале.
Пытаясь успокоить протестующих, глава республики Сергей Меликов заявил, что мобилизация должна происходить "строго по критериям, определенным президентом", пишет CNN.
Так, в своем Telegram-канале Меликов заявил, что если были "мобилизованы, не входящие в список, это студенты, многодетные родители с маленькими детьми, ребята, которые никогда не держали в руках автомат, то это должно быть немедленно исправлено".
"Я знаю, что в самом начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе из-за того, что некоторые граждане вовремя не сообщили военкомату об обстоятельствах, по которым им отсрочили мобилизацию. Если на месте вы столкнулись с нарушением ваших прав в процессе частичной мобилизации, обязательно сообщите об этом в республиканский военкомат. В каждом случае мы разберемся и примем объективное решение", - отметил он.
Меликов также заявил, что о мобилизации в соцсетях "были фейковые истории, которые наши враги тщательно распространяли через публичные страницы, созданные за границей". Он утверждает, что протесты в Дагестане "подготовлены и контролируются из-за границы".
Напомним, в России массово протестуют против мобилизации (фото, видео).
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