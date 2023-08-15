"Дала прикурить советским системам": в Минобороны рассказали, как гаубица "три топора" уничтожает врага

Украинские воины используют легкую буксируемую гаубицу британско-американской разработки Lightweight Towed Howitzer M777 в войне против российских захватчиков.

Об особенностях гаубицы рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Лучше советских систем

По ее словам, М777 по параметрам в разы лучше советских систем, при этом легка в работе.

ВСУ же называют эту артиллерийскую систему "три топора" за три семерки в названии.

ВСУ используют гаубицу М777 на фронте

"М777 способна "рубить" от 5 до 2 выстрелов в минуту в зависимости от интенсивности боевых действий. Максимальная дальность огня составляет 40 км", — отметила Маляр.

Сами же артиллеристы говорят, что гаубица в работе почти вдвое легче "Гиацинта-Б", здесь все легче выставляется и лучше продумано.

"Да, М777 является простой, но удивительно эффективной в работе. Ею проще оперировать, менять направления. Также есть возможность быстрее работать по разным целям и точнее вести огонь", — говорится в сообщении.

Уничтожает логистику россиян

Впервые артиллерийская система появилась на украинском фронте в мае 2022 года.

"В бою М777 дала "прикурить" советским системам. Она опережает их по всем параметрам: точность и дальность выстрела выше, мобильность и эргономика лучше. А бьют "три топора" в два раза болезненнее благодаря почти 11 кг взрывчатого вещества против 6 кг в 152-мм советских снарядах. То есть разлетаются орки еще дальше и выше", — написала Маляр.

ВСУ используют гаубицу М777 на фронте

В частности, гаубица помогла уничтожить россиян возле Белогоровки в Луганской области: 5 прямых попаданий = 40 единиц сожженной техники. Кроме того, огнем М777 уничтожили около 400 захватчиков и 100 единиц техники при форсировании оккупантами Северского Донца.

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"Сейчас гаубица полностью "влилась" в украинскую артиллерийскую семью. Для артиллеристов ВСУ она уже "своя". Днем подразделение из М777 чаще работает с "птичкой" БПЛА и корректировкой. Ночью отрабатывает плановые цели", — сообщила Маляр.

За это время украинские артиллеристы уже научились обслуживать М777 и чинить небольшие неисправности на месте. Изучив все нюансы и характеристики своей пушки, проблем с "минусированием" россиян нет.

"В последнее время для Победы работают еще активнее, снарядов М777 не жалеет. А корректировщики сразу докладывают — выстрел точен: расположения личного состава захватчиков больше нет", — добавила она.

Ранее мы рассказывали об украинской самоходной гаубице "Богдана ", которую взяли на вооружение ВСУ. Именно эта САУ участвовала в освобождении острова Змеиный.

Украинская гаубица "Богдана" – уже на вооружении ВСУ

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