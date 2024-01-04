"Далеко дотянулись": экс-сотрудник СБУ прокомментировал уничтожение российского Су-34

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак прокомментировал инцидент со сгоранием российского бомбардировщика Су-34 в Челябинске 4 января.

Своим мнением он поделился в эфире Radio NV.

По его словам, после инцидента для украинцев есть плюс – "их (российских самолетов – ред.) меньше стало, меньше теперь будут летать в Украину, меньше бомбить".

Аналитик отметил, что в России, по официальным сведениям, изготовили в общей сложности 143 таких бомбардировщика.

"Экспортная стоимость (экспортная и внутренняя стоимость – это разные цены) под 50 миллионов долларов. Вот такую стоимость этих воздушных судов называют источники", — заявил собеседник.

По его словам, если уничтожение Су-34 действительно дело рук Главного управления разведки Минобороны Украины, — "то это респект, уважение, молодцы, смогли дотянуться".

"Это не близкая к Украине территория, далеко смогли дотянуться..." — добавил экс-сотрудник спецслужбы.

Напомним, в Челябинске в ночь на 4 января сгорел бомбардировщик Су-34, говорят в ГУР. Он входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ. Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Читайте также: