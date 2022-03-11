Дали 24 часа: в Ровно мужчин-переселенцев обязали становиться на военный учет

Мэр города подчеркнул, что обязанность каждого мужчины — стать на защиту своего государства, как далеко от родного дома он не был бы.

В Ровно мужчины, которые приезжают в город из регионов, где ведутся боевые действия, должны встать на военный учет в центрах комплектования и социальной поддержки (бывшие военноматы — Ред.).

Об этом заявил городской голова Ровно Александр Третьяк.

"Мужчины, приехавшие в Ровно с Востока, Юга или Севера Украины, должны в течение 24 часов явиться в военкомат и записаться в ряды Теробороны или ВСУ. Защищать страну должны все без исключения и независимо, из какого региона вы приехали к нам", — сказал мэр.

Третьяк подчеркнул, что обязанность каждого мужчины — стать на защиту своего государства, как далеко от родного дома он не был бы.

Ранее во Львовской области мужчин-переселенцев обязали становиться на военный учет. А в Ивано-Франковске вводят обязательную регистрацию переселенцев, которая необходима для военного учета мужчин.