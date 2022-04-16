"Дальнейшая судьба пока неизвестна": в Мариуполе от 5 до 10% мужчин оккупанты вывозят в "ДНР"

"Дальнейшая судьба пока неизвестна": в Мариуполе от 5 до 10% мужчин оккупанты вывозят в "ДНР"

Оккупанты собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд.

Процедура фильтрации в Мариуполе набрала максимальные обороты. В фильтрационных лагерях 100% мужчин после допросов и издевательств разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инсценировку расстрела.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Фильтрация. Процедура фильтрации набрала максимальные обороты. В фильтрационных лагерях и пунктах сто процентов мужчин после стандартных фильтрационных издевательств (допрос, проверка гаджетов, осмотр тела) разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инсценировку расстрела. В общем можно говорить о том, что от 5 до 10% не проходит фильтрацию и после этого вывозятся в Докучаевск и Донецк. Дальнейшая судьба пока неизвестна, работаем", — отметил он.

Советник мэра Мариуполя добавил, что часть мужчин оккупанты планируют мобилизовать в российский оккупационный корпус.

"По городу оккупанты сообщают, что с понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд/выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам на неделю. В это время будет проведена фильтрация 100 процентов мужчин, оставшихся в городе. По информации, часть людей планируют мобилизовать в российский оккупационный корпус, часть по принуждению отправить на расчистку завалов, а отнесенных к неблагонадежным изолировать. для обслуживания потребностей. Учитывая все факторы, оккупанты собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд. Мы связываем это с невозможностью содержать в городе гражданское население даже в минимально пригодных для жизни условиях", — сообщил Андрющенко.

Стоит отметить, что город, разрушенный на 95%, находится в блокаде российских оккупантов от 1 марта, но взять его под контроль врагу не удается. Ранее стало известно, что в Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения", чтобы "почистить неблагонадежных".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 52-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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